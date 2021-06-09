Тарифы на проезд повысят в Орловской области

Региональные чиновники уже подготовили проект приказа о росте цен.

Управление по тарифам и ценовой политике Орловской области задумалось об увеличении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам в границах региона. Проект приказа уже подготовлен и в настоящий момент проходит процедуру антикоррупционной экспертизы. Кстати, из пояснительной записки к нему следует, что разработан этот документ на основании обращения организаций-перевозчиков.

«Необходимость пересмотра тарифов вызвана ростом цен на горюче-смазочные материалы, увеличением минимального размера оплаты труда, изменением индексов цен производителей промышленной продукции, определяемых прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на расчетный период», — объясняется в документе.

Действующий в настоящее время тариф был установлен в декабре 2014 года. Он составляет 1,65 рубля за 1 пассажиро-километр. С 2014 года, как уверяют чиновники, тариф не пересматривался. Повысить его предлагается до 1,8 рубля за перевозку 1 пассажира на расстояние 1 км.

Одновременно предлагается увеличить на 9,8 процента тарифы на перевозку багажа. Окончательный уровень цен будет определен на заседании правления управления по тарифам и ценовой политике.

ИА «Орелград»