В Орле публично оценят бюджет

Слушания по отчету об исполнении бюджета пройдут в облсовете.

Орловский облсовет народных депутатов назначил на 23 июня проведение публичных слушаний по отчету об исполнении областного бюджета за 2020 год. Напомним, этот документ ранее был подготовлен правительством региона и уж была заслушан региональными парламентариями. Проведение публичных слушаний является обязательной по закону процедурой. Участники вправе вносить предложения и делать замечания. По итогам слушаний обычно принимается целый ряд рекомендаций.

Как уточнили в облсовете, в этом году слушания пройдут в малом зале здания администрации Орловской области. Начало запланировано на 10 часов утра. С полной версией годового отчета можно заранее ознакомиться на официальном сайте регионального парламента. Добавим, что сами слушания с учетом эпидемиологической ситуации в регионе частично пройдут в режиме видеоконференции.

Что касается вынесенных на публичное обсуждение параметров, то напомним, что доходы областного бюджета по итогам 2020 года составили 42,002 миллиарда рублей, или 99,9 процента от плана года. По сравнению с 2019 годом они увеличились на 19,6 процента. Половину денег регион получил из федерального центра в качестве безвозмездных поступлений.

Исполнение расходов областного бюджета составило 43,705 миллиарда рублей, или 95,7 процента от плана года, с приростом к уровню 2019 года на 24,1 процента. Большая часть средств была потрачена на социально-культурную сферу – 28,717 миллиарда рублей, или 65,7 процента от общего объема расходов бюджета.

ИА «Орелград»