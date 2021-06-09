За день орловские сотрудники МЧС спасли птенца и «голубоглазую дворнягу»

Собака заблудилась в недострое, а птица зацепилась лапой об леску

За прошедшие сутки сотрудники ГУ МЧС по Орловской области дважды помогли животным, которые оказались в трудной ситуации. Об этом рассказала пресс-служба главка.

В 11.57 8 июня в МЧС позвонила жительница дома на улице Родзевича-Белевича. По ее словам, в недостроенном доме на четвертом этаже находилась собака. Она не могла выйти на улицу. На место приехали спасатели с кинологом. Как оказалось, животное, которое в МЧС назвали «голубоглазой дворнягой», просто заблудилось. Спасатели быстро вывели собаку на улицу.

«Второй выезд был в 15.19 на Набережную Дубровинского города Орла, где со слов заявителя на дереве птица в чём-то запуталась и не может освободиться. По прибытию спасатели обнаружили птенца, зацепившегося лапой об леску. Спасатели оказали птице помощь и отпустили», — рассказали в МЧС.

ИА «Орелград»