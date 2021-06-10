Детские лагеря под Орлом опрыскали химикатами

10.6.2021 | 13:09 Новости, Общество

Акарицидные обработки проведены в местах массового отдыха.

В Орловской области площадь акарицидных обработок от клещей составила уже 230 га. Как пояснили в региональном управлении Роспотребнадзора, уже обработаны зоны отдыха на территории города Орла — Городской парк культуры и отдыха, сквер Орловских партизан, база отдыха ОГУ «Зеленый берег», урочище Медведевский лес, территория, прилегающая к Щекотихинскому пруду, и другие места массового отдыха людей. Кроме того, проведены акарицидные обработки детских лагерей, загородных и в черте города, с дневным пребыванием детей, на общей площади 127 га.

В Роспотребнадзоре добавили, что рекогносцировочные обследования и противоклещевые обработки территорий проводятся совместно со специалистами областного Центра гигиены и эпидемиологии и Орловской дезинфекционной станции. Поясним, что акарицидные препараты – это химические средства, гарантирующие быструю гибель паразитов. Обработки с их использованием проводят по эпидемиологическим показаниям на участках высокого риска заражения людей, в частности клещевым энцефалитом.

Акарицидом обрабатывают наиболее часто посещаемые населением участки территории. При этом допускается использование только тех средств, которые официально разрешены применению в законом установленном порядке. Добавим, что на текущий момент в Орловской области зарегистрировано 533 пострадавших от укусов клещей, в том числе 196 детей. Количество укушенных по сравнению с прошлым годом снизилось в 1,2 раза. Случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом в регионе не зарегистрировано.

ИА «Орелград»

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