Эксперты потребовали обезопасить питьевую воду под Орлом

В Верховье скважины с питьевой водой оказались небезопасными.

Верховский районный суд Орловской области вынес решение по исковому заявлению Территориального отдела управления Роспотребнадзора к администрации Верховского района Орловской области. Речь шла о понуждении к совершению действий по устранению нарушений санитарного законодательства. В процессе также приняло участие муниципальное унитарное предприятие «Жилводоканалсервис» поселка Верховье.

Из материалов дела следует, что сотрудники Роспотребнадзора ранее провели проверку и установили, что одним из основных видов деятельности МУП «Жилводоканалсервис» является распределение воды для питьевых и промышленных нужд, а также «оказание населению Верховского района услуг по питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению». На основании постановлений администрации района это предприятие владеет, пользуется и распоряжается муниципальным имуществом, закрепленным за ним на праве хозяйственного ведения.

Конкретно же МУП «Жилводоканалсервис» эксплуатирует 40 скважин для добычи подземных вод, расположенных на территории Верховского района. Согласно представленной информации, ответчиком разработан и согласован проект организации зон санитарной охраны действующих скважин. Однако санитарно-эпидемиологическое заключение на проекты зон санитарной охраны в местных населенных пунктах отсутствуют.

По мнению истца, зона санитарной охраны (ЗСО) 39 эксплуатируемых скважин «надлежащим образом не организована, режим ограничения ее использования не соблюден». Кроме того, мероприятия по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источников питьевого водоснабжения населения «не разработаны и не реализуются, контроль качества, и безопасности поставляемой населению питьевой воды надлежащим образом не обеспечивается».

Все это вкупе, по мнению специалистов, не позволяют защитить подземный водоносный горизонт от загрязнения. Это означает, что источники не ограждены, например, от размещения в опасной близости от них отходов и других опасных веществ, от применения пестицидов и агрохимикатов. Следовательно, не обеспечена безопасность питьевой воды в санитарно-эпидемиологическом отношении для населения, что чревато возникновением инфекционных заболеваний. Суд согласился с данными доводами и удовлетворил иск. Администрации Верховского района отведено ровно полгода на разработку проектов организации зон санитарной охраны скважин.

ИА «Орелград»