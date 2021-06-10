На «Орелоблэнерго» завели дело

Компанию заподозрили в нарушении правил организации торгов

Орловское УФАС России издало приказ о возбуждении антимонопольного дела и создании специальной комиссии по его рассмотрению. Дело заведено по признакам нарушения акционерным обществом «Орелоблэнерго» части 1 статьи 17 Федерального закона «О защите конкуренции» (создание преимущественных условий участия в торгах).

В частности, в документации электронного аукциона имелось указание на конкретный товарный знак, модель и фирменное наименование объекта закупки. Дело заведено по жалобе одного из потенциальных участников конкурса. Из нее следует, что минувшей весной «Орелоблэнерго» объявило о проведении аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Речь шла о поставке нового автомобиля «Lada Largus универсал (5 мест)». По мнению заявителя, поскольку в извещении указан конкретный предмет закупки, данное требование не позволяет предложить товар-эквивалент и ограничивает конкуренцию. Оценку этому мнению теперь предстоит дать антимонопольной службе.

Добавим, что жалобщик в своем заявлении попросил приостановить рассмотрение заявок и подписание договора на поставку нового автомобиля Lada Largus, выдать заказчику предписание о совершении действий, направленных на устранение нарушений порядка проведения закупки, а также привлечь его к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.

ИА «Орелград»