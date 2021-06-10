Орловцам предложат привиться на ярмарке

Передвижные пункты вакцинации от коронавируса будут работать в праздничные дни

В День России (12 июня) орловцы смогут привиться от коронавируса на ярмарках выходного дня, сообщила пресс-служба правительства Орловской области. С 8.00 до 15.00 вакцину можно будет поставить на площади Жукова в районе магазина «Стройстарт» и на Комсомольской площади в районе павильона «Родное село».

13 и 14 июня мобильные пункты вакцинации будут работать в Северном и Железнодорожном районах — с 9.00 до 16.00. 13 июня ФАП приедет на улицу Кукушкина, 4, а 14 июня — к «Линии» на Михалицына.

«В Железнодорожном районе 13 и 14 июня мобильные пункты вакцинации также будут работать с 9.00 до 16.00. 13 июня прививку можно будет сделать на ул. Высокой, 1 (в районе магазина «Пятерочка»), а 14 июня — на ул. Ливенской, 18 (в районе Комплексного центра социального обслуживания населения)», — рассказали в пресс-службе.

При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования. Перед вакцинацией орловцев осмотрят врачи.

ИА «Орелград»