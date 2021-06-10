Орловцу дали 18 лет тюрьмы за убийство женщины в маршрутке

Трагедия произошла в Брянске

Суд в Брянской области приговорил 50-летнего орловца к 18 годам тюрьмы за убийство женщины в маршрутке. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета. Мужчину признали виновным в убийстве из хулиганских побуждений.

Трагедия произошла 16 октября 2020 года. В тот вечер мужчина был пьян и ехал на маршрутке. У остановки «Завод Кремний» он дважды ударил женщину ножом в грудь. Никакого повода, как установили в СК, убивать пассажирку у него не было.

Женщину отвезли в больницу, но врачи не смогли спасти ее жизнь — через несколько дней она скончалась. Обвиняемый признал вину частично. Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»