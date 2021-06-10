Орловец установил локальный рекорд по судам за пьяную езду

10.6.2021 | 8:00 Новости, Общество

Мужчина трижды за полтора года попался пьяным за рулем и угодил под суд.

Обвинительный приговор по делу о повторной пьяной езде вынесен жителю Троснянского района. Как пояснили в пресс-службе Кромского районного суда, рассмотревшего это дело, молодой человек был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. Как правило, в подобных случаях по данной статье судят водителей, которые неоднократно попадались пьяными за рулем автомобиля.

Однако в данном случае подсудимый попался гаишникам, когда в состоянии алкогольного опьянения ехал на мопеде. Он двигался на мопеде по населенному пункту и автотрассе М-2 «Крым», «осознавая общественно-опасный характер своих действий, ставящих под угрозу безопасность движения». Задержали его пьяным за рулем 5 февраля 2021 года.

Изучение его личности вскрыло неблаговидные факты. Так, оказалось, что в октябре 2019 года этот гражданин уже был осужден по указанной статье 264.1 УК РФ. Его наказали обязательными работами на 250 часов с лишением на 2 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. В декабре 2020 года он вновь предстал перед судом по аналогичному обвинению. На этот раз ему дали 350 часов обязательных работ и трехлетнее лишение прав.

Приговор вступил в законную силу 12 января 2021 года, а менее месяца спустя неисправимый правонарушитель вновь сел нетрезвым за руль, побив собственный рекорд по пьяным задержаниям, и к тому же не имея действующих водительских прав. В судебном заседании подсудимый с предъявленным обвинением полностью согласился. С учетом «былых подвигов» суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 6 месяцев и 10 дней с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, мужчина вновь на 3 года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Приговор вступил в законную силу.

ИА «Орелград»

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