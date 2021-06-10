Прославившееся на всю страну Судбище может обрести особый статус

Вопрос о присвоении селу почетного звания рассмотрит региональный парламент.

В Орловский облсовет народных депутатов на согласование поступило решение комиссии по рассмотрению ходатайства о присвоении селу Судбище Новодеревеньковского района почетного звания «Населенный пункт воинской доблести». Напомним, это звание – регионального значения. Соответствующий закон в Орловской области был принят в 2015 году. Его основная цель – увековечивание памяти советских солдат, сражавшихся в боях за освобождение Орловщины от немецко-фашистстких захватчиков. Особый статус получают населенные пункты, в боях за которые были проявлены высокая доблесть и героизм.

Так получилось, что село Судбище буквально месяц назад прославилось на всю страну. Из старинных письменных источников известно, что здесь летом 1555 года произошла историческая битва отряда русских воинов во главе с воеводой Шереметьевым с 60-тысячным войском крымского хана Девлет-Гирея. Здесь же построен мемориал в память о героизме русских воинов. В этом году впервые были найдены археологические свидетельства той битвы.

Однако ходатайство о присвоении селу нового статуса местные депутаты приняли еще в начале 2020 года. В феврале этого года их поддержали депутаты Новодеревеньского районного совета, а теперь решение вопроса дошло до регионального парламента. Из исторической справки следует, что на территории села Судбище имеется массовое захоронение солдат и командиров Красной Армии, умерших от ран и болезней в ноябре-декабре 1941 года и январе-августе 1942-го. В частности, в могиле захоронено неизвестное количество советских воинов 569-го стрелкового полка 181-й стрелковой дивизии.

Бои в районе села Судбищи были частью боевых действий Елецкой наступательной операции. Как следует из официального описания тех событий, в ноябре 1941 года противник продолжал теснить наши передовые отряды, особенно в направлении Верховье-Хомутово. Советские войска укрепились на новых рубежах. 20 ноября 1941-го противник развернулся на западном берегу реки Любовша и перешел в наступление на Судбище. Солдаты Красной Армии вели ожесточенный бой с превосходящими силами и вынудили врага оставить Судбище.

ИА «Орелград»