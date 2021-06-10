В Орле 23 предприятия признаны социальными

Эти организации могут претендовать на гранты из федерального бюджета.

Власти Орловской области обнародовали список 23 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), которым протоколом заседания специально созданной комиссии присвоен статус «социальное предприятие». В список включены пять ООО, остальные – индивидуальные предприниматели. Все они подали заявки в срок до 1 мая 2021 года. Отметим, что полномочиями по присвоению статуса социального предприятия в Орловской области наделен департамент экономического развития и инвестиционной деятельности.

Решение он принимает на основе протокола указанной комиссии. В соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ, признание субъекта МСП социальным предприятием дает ему право претендовать на получение господдержки. Кстати, областные власти обращают внимание на то, что подать заявку на получение статуса социального предприятия можно в срок до 31 декабря текущего года.

Как следует из официального сообщения, одним из новых направлений государственной поддержки в 2021 году станет оказание финансовой помощи социальным предпринимателям. Минэкономразвития выделило Орловской области на эти цели более 9 миллионов рублей. Гранты в размере до 500 тысяч рублей будут предоставляться вышеуказанным департаментом на конкурсной основе. Деньги предназначены на реализацию новых проектов по расширению деятельности. Обязательным условием участия является регистрация в реестре социальных предпринимателей.

ИА «Орелград»