В Орле мужчина пригрозил заколоть сожительницу вилкой

Громкое заявление орловца стало причиной возбуждения уголовного дела.

В Орле мировой суд рассмотрел очередное уголовное дело, возбужденное по мотивам конфликта на бытовой почве. Его фигурантом стал местный житель, обвиненный в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством). Черту закона он преступил, не выходя из дома. Из материалов следует, что семейный конфликт вспыхнул в ноябре 2020 года в частном доме на территории Заводского района города Орла.

Нетрезвый мужчина неожиданно поссорился со своей женой. Дело происходило в кухонном помещении. По версии следствия, кавалер «совершил удушающий прием правой рукой в районе шеи потерпевшей». Другой рукой он взял вилку и приставил ее к шее сожительницы, после чего начал кричать: «Я тебя заколю! Убью!». Более того, мужчина замахнулся и сымитировал удар вилкой в шею. При таких обстоятельствах женщина реально испугалась за свою жизнь. Кавалер отстал от нее только тогда, когда она стала громко кричать и звать на помощь.

Мужчине повезло – уже в судебном заседание потерпевшая заявила письменное ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Суду она пояснила, что сожитель устранил все негативные последствия, причиненные преступлением, каких-либо претензий к нему она не имеет. Женщина настаивала на прекращении уголовного дела, поскольку «они совместно проживают, и не прекращение уголовного дела неблагоприятно скажется на их семье».

Ходатайство было удовлетворено – мужчину освободили от уголовной ответственности, хотя, кто знает, возможно, — до следующего домашнего конфликта.

ИА «Орелград»