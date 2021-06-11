Еще 46 орловцев заразились коронавирусом

Также за сутки скончались три пациента с COVID-19

За прошедшие сутки еще у 46 жителей Орловской области подтвердился коронавирус, сообщили в федеральном оперштабе. Общее число случаев в регионе достигло 36 156.

Вместе с тем за день умерли три пациента с COVID-19, количество жертв выросло до 689. Выздоровели 42 человека (34 350 всего).

В целом по России число случаев коронавируса достигло 5 180 454 (+12 505). С начала пандемии скончались 125 674 (+396). Выздоровели 4 782 183 (+10 188).

ИА «Орелград»