Еще 46 орловцев заразились коронавирусом

11.6.2021 | 11:23 Новости, Общество

Также за сутки скончались три пациента с COVID-19

За прошедшие сутки еще у 46 жителей Орловской области подтвердился коронавирус, сообщили в федеральном оперштабе. Общее число случаев в регионе достигло 36 156.

Вместе с тем за день умерли три пациента с COVID-19, количество жертв выросло до 689. Выздоровели 42 человека (34 350 всего).

В целом по России число случаев коронавируса достигло 5 180 454 (+12 505). С начала пандемии скончались 125 674 (+396). Выздоровели 4 782 183 (+10 188).

ИА «Орелград»

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