Матрица стала одной из причин гибели рабочего в Орле

Обнародованы результаты расследования смертельного ЧП.

Государственная инспекция труда в Орловской области обнародовала результаты расследования несчастного случая с летальным исходом, который произошел 18 мая 2021 года в ООО «Инструмент-Сервис». В ведомстве уточнили, что рабочие цеха обнаружили своего коллегу – прессовщика – лежащим на полу без признаков жизни. Они оказали ему первую помощь, сообщили о случившемся руководству и вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Медики доставили мужчину в областную клиническую больницу, где он через некоторое время умер.

Было установлено, что причиной смерти стала травма. Инспекторам труда в ходе расследования удалось восстановить хронологию событий. Выяснилось, что прессовщик в тот день работал во вторую смену. Он работал с прессом, используя педальную систему управления. Сам пресс был настроен наладчиком в первую смену.

«При осуществлении прессовщиком редуцирования очередной заготовки произошло заклинивание двух заготовок в матрице и направляющем стакане, вследствие чего третья заготовка не смогла полностью войти в направляющий стакан, а цилиндрический толкатель, упершись в эту заготовку, продолжал на нее воздействовать, — говорится в сообщении Государственной инспекции труда. — В результате часть цилиндрического толкателя отломилась, а кусок верхней части заготовки откололся и отлетел в прессовщика, травмировав его при этом в грудь».

По мнению инспекторов, причин несчастного случая было несколько. Во-первых, они указали в своем акте на неудовлетворительную организацию производства работ. Дело в том, что прессовщик был допущен к работе без прохождения обучения, стажировки и инструктажа. Во-вторых, руководство обвинили в неудовлетворительном контроле за соблюдением работником трудового распорядка и дисциплины труда. Экспертиза показала, что прессовщик находился на своем рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

ИА «Орелград»