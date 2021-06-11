Над ТТП Орла нависла реальная угроза банкротства

11.6.2021 | 14:15 Важное, Новости, Экономика

Налоговая служба подала иск о банкротстве предприятия

Орловское управление Федеральной налоговой службы (ФНС) подало иск о признании банкротом МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» (ТТП) Орла. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на картотеку дел. Иск поступил в Арбитражный суд Орловской области.

Долг ТТП перед налоговиками оценивается в 35,74 млн рублей. В эту сумму входят налоги, пени и штрафы. Суд оставил иск без движения – ФНС не предоставила доказательств, что отправила МУПу копию иска, и не приложила документы о возбуждении дел по взысканию долгов.

В марте 2020 года иск о банкротстве к ТТП подал «Орловский энергосбыт», напомнило издание. Однако тогда МУП избежал суда из-за моратория на банкротство, введенного из-за пандемии коронавируса.

ИА «Орелград»

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