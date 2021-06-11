Орловец вспомнил о сыне после ареста счетов

Очередного должника по алиментам удалось вразумить в Орле.

Как сообщает пресс-служба управления ФССП России по Орловской области, житель Орла вспомнил о своих финансовых обязательствах перед несовершеннолетним сыном только после применения к нему мер принудительного взыскания. Ранее суд своим решением обязал мужчину ежемесячно выплачивать четверть его дохода на содержание несовершеннолетнего ребенка. На основании решения суда в Железнодорожном районном отделении судебных приставов города Орла было возбуждено исполнительное производство.

«Гражданин на протяжении продолжительного времени не исполнял свои родительские обязанности, официально нигде не работал, в связи с чем у него образовалась задолженность по алиментам в размере свыше 340 тысяч рублей, — рассказали в управлении ФССП. — Чтобы побудить мужчину к оплате долга, судебный пристав-исполнитель принял в отношении него комплекс мер по принудительному исполнению решения суда».

Пристав, к примеру, задействовал такой эффективный механизм взыскания средств, как арест банковского счета. Удивительно, но у неработающего орловца деньги, оказывается, были. В счет погашения долга с его счета было списано 99 тысяч рублей. После этого нерадивый отец, узнавший и о грозящей ему возможной уголовной ответственности, полностью погасил задолженность, выплатив еще более 240 тысяч рублей.

ИА «Орелград»