Потемкин попросил орловцев поддержать подзаваловских жителей

11.6.2021 | 17:07 Новости, Политика

Село попало в конкурс проектов по «Инициативному бюджетированию».

Депутат облсовета Сергей Потемкин призвал орловцев поддержать благоустройство места отдыха в селе Подзавалово. На сайте Минфина стартовал конкурс проектов «Инициативное бюджетирование», куда впервые за пять лет попал проект из Орловской области.

Парламентарий попросил сделать всего несколько кликов, чтобы осчастливить людей из сельской глубинки. Проголосовать за проект орловцы смогут по ссылке budget4me.ru или набрать словами “Благоустройство места массового отдыха в с.Подзавалово”, зарегистрироваться и проголосовать.

— К необходимости регистрации прошу отнестись с пониманием, это связано с безопасностью и объективностью голосования. Давайте поддержим подзаваловских жителей и поможем им одержать победу. Заранее благодарен всем, кто откликнется! Срок – до 15 июня, — отметил Потемкин.

Уточняется, что за 2019 год проект помог воплотить в жизнь 21,8 тысячи проектов. На благоустройство территорий ушло 24,1 млрд рублей бюджетных и внебюджетных средств.

ИА «Орелград»

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