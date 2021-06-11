Строительство пешеходной переправы возле Красного моста в Орле затягивается

Чиновники объяснили это проблемой с поставками материала

Обещанный к маю временный пешеходный мост рядом с Красным мостом в Орле не построили до сих пор. У «Ремспецмоста» возникли проблемы с поставками материалов, сообщил глава УКС города Дмитрий Кузнецов на заседании профильного комитета облсовета.

Тему пешеходного моста поднял глава комитета Геннадий Сафонов. В ответ на его вопрос Кузнецов ответил, что сроки поставок «оказались продолжительными».

Также на заседании начальник УКС рассказал о приостановке ремонта Красного моста. Когда рабочие сняли плиты с проезжей части, они обнаружили, что толщина подпорных стенок моста оказалась больше, чем в проекте. Пролет между ними составил 8-11,7 м, а в проекте было заявлено 12 м. Это невозможно было выяснить раньше, заверил Кузнецов.

«Для дальнейшего выполнения работ заказчиком в адрес проектной организации ООО «ГК Строй-Эксперт» 21 апреля 2021 г. направлено требование о необходимости внесения изменений в проект в рамках экспертного сопровождения. Приступить к дальнейшему выполнению работ будет возможно после корректировки проектной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы. Вместе с тем продолжаются археологические работы», — рассказала пресс-служба облсовета.

ИА «Орелград»