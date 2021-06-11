Треть застройщиков ушли с орловского рынка после реформы долевого строительства

Об этом сообщили на заседании профильного комитета облсовета

Около трети (30%) застройщиков ушли с рынка Орла после реформы долевого строительства и внедрения эксроу-счетов. Об этом сообщил начальник профильного управления надзорного департамента Орловской области Андрей Емец на заседании комитета облсовета по ЖКХ.

По его словам, сейчас в Орловской области строится 51 дом, работы ведут 32 застройщика. 38 из домов строятся с привлечением денег 4187 граждан.

Глава комитета Геннадий Сафонов поинтересовался, возможно ли полностью искоренить практику долевого строительства. Однако Емец ответил, что для этого нужно, чтобы у застройщика было много оборотных средств.

ИА «Орелград»