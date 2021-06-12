Крымских татар и крымчаков нашли в Орловской области

12.6.2021 | 15:56 Новости, Общество

Статистики проанализировали национальный состав жителей региона.

Орелстат в честь Дня России опубликовал релиз, в котором проанализирована демографическая ситуация в Орловской области. Отмечено, что на территории региона, как и по всей России, проживает большое количество представителей различных народов и национальностей. Правда, в своих выводах статистики вынуждены пользоваться немного устаревшими результатами Всероссийской переписи населения, проведенной в 2010 году. Но уже грядущей осенью будет проведена новая перепись, после чего данные будут актуализированы.

Что касается сведений предыдущей переписи, то согласно ей в Орловской области преобладали русские, доля которых составила 96 процентов. На долю украинцев и армян приходилось 1 и 0,5 процента соответственно. Далее следуют азербайджанцы, белорусы и грузины. В целом состав жителей Орловской области представлен 127 национальностями.

В Орелстате указали, что в регионе проживают и представители довольно редких национальностей и народов, в частности бесермяне, горские евреи, дидойцы, камчадалы, караимы, крымские татары, крымчаки, кумандинцы, саамы, талыши, ханты, чуванцы, чукчи, чулымцы, эвенки и эвены. Общая же численность населения Орловской области по состоянию на 1 января 2021 года составила 724 686 человек.

Также аналитики подсчитали, что в минувшем году, несмотря на введенные из-за пандемии коронавируса ограничения, Орловскую область посетили 85,8 тысячи человек из разных уголков России и 2022 гостя из 55 стран. Большая часть иностранных граждан — 1652 человека – это жители стран СНГ. Кроме того, Орловщину посетили гости из Индии, Франции, Сирии, Китая, Австралии, Камеруна, США, Болгарии, Бразилии, Японии, Италии, Сербии, Нидерландов и Турции.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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