В Орле начали расти цены на юбки и садовые лопаты

Непродовольственные товары отметились высоким ростом цен.

В мае 2021 года в Орловской области цены на непродовольственные товары повысились в среднем ровно на 1 процента. Такие данные приводит Орелстат. Темпы роста цен в этой группе товаров почти вдвое превысили общую месячную инфляцию в регионе. Среди лидеров по повышению стоимости появились новые товары. Например, на 4,6 процента выросли цены на юбки для девочек школьного возраста, изготовленные из полушерстяных тканей.

Также на 3,8 процента подорожали детские матрасы и двухкамерные, холодильники, на 3,6 процента — туалетное жидкое мыло, миксеры, блендеры и садовые лопаты. Аналитики отмечают, что начавшийся еще зимой рост цен на строительные материалы получил свое продолжение и в мае. Причем плавным его сложно назвать. В среднем стройматериалы подорожали на 5,3 процента.

При этом ценник на плиты древесно-стружечные и ориентированно-стружечные «потяжелел» на 16 процентов. Средняя цена такого товара сейчас составляет 255,29 рубля за квадратный метр. Доски обрезные подросли в цене на 12,8 процента (14 297,66 рубля за кубометр), металлочерепица — на 10 процентов (643,66 рубля за квадратный метр), рубероид — на 6,7 процента (363,74 рубля за 10 метров).

ИА «Орелград»