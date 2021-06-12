В Орле взлетели цены на гречку, мясо и майонез

Статистики зафиксировали ощутимый рост цен на социальные продукты.

Как сообщает Орелстат, в Орловской области в мае 2021 года цены и тарифы на товары и услуги повысились в среднем на 0,9 процента. По сравнению с маем 2020 года они выросли уже на 6,5 процента. Продукты питания в торговых точках региона за месяц выросли в цене на 0,6 процента. Особую тревогу вызывает то, что ценник пришлось переписать на целый ряд товаров, относящихся к категории социальных. Например, вновь у многих на слуху гречневая крупа. Цены на нее в Орловской области в мае выросли на 6,7 процента. Средняя цена этого продукта достигла уровня в 91,87 рубля за 1 кг. До психологической отметки в 100 рублей – совсем недалеко.

Примерно такие же темпы роста демонстрирует майонез. Ценник на него в орловских магазинах вырос в среднем на 6,5 процента. Приобрести этот товар в регионе можно по 275,88 рубля за 1 кг. Кроме того, ощутимо подорожала бескостная свинина — на 5,6 процента. Один килограмм этого продукта продается в среднем по 379,02 рубля. Ударил по кошельку рядового потребителя и рост цен на товары плодоовощной группы.

По подсчетам аналитиков Орелстата, в данной категории безусловным лидером стала свежая белокочанная капуста, стоимость которой за месяц выросла в 1,6 раза. Столовая свекла подорожала на 25,5 процента, морковь — на 23,3 процента, репчатый лук — на 17,8 процента, картофель — на 15,8 процента. При этом на 4.3-11 процентов подешевели куриные яйца, свежие огурцы, чеснок, пшено и бананы.

ИА «Орелград»