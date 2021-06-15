Орловчанка заплатил 1 млн рублей, чтобы уехать из России

15.6.2021 | 17:30 Новости, Общество

Женщина погасила долг, который мешал ее выезду за рубеж.

Как сообщили в пресс-службе управления ФССП России по Орловской области, жительница региона оперативно погасила задолженность в размере свыше 1 миллиона рублей ради поездки за рубеж. Кроме того, она заплатила 87 тысяч рублей в качестве исполнительского сбора. В противном случае ее попросту не выпустили бы за пределы России, так как ранее приставы наложили на нее соответствующее ограничение.

Дело в том, что женщина по решению суда должны была выплатить крупную сумму в качестве денежной компенсации ее бывшему мужу. Исполнительное производство о взыскании с нее денег находилось в Советском районном отделении судебных приставов города Орла. Женщину уведомили об этом, но добровольно в установленный законом срок деньги она не выплатила. И тогда в отношении нее были применены меры принудительного взыскания.

«В рамках исполнительного производства судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах должницы, а также постановление о ее временном ограничении на выезд за пределы Российской Федерации, — рассказали в пресс-службе регионального управления ФССП. — Данная мера принудительного исполнения решения суда оказалась действенной».

Женщине понадобилось выехать за границу, и для того, чтобы открыть себе путь, ей пришлось погасить задолженность в полном объеме. Заплатив более миллиона рублей, она получила право покинуть Россию, так как все ограничения и запреты в отношении нее были сняты. Исполнительное производство закончено фактическим исполнением.

ИА «Орелград»

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