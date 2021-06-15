Охранное обязательство выписано на Орловский пединститут

Самого института уже нет, но в качестве памятника он сохранил прежнее название.

Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области утвердило охранное обязательство собственника или иного законного владельца памятника архитектуры «Здание пединститута». Напомним, оно расположено в Орле на улице Комсомольской. Сам пединститут в качестве такой организации уже давно не существует. После произошедшего несколько лет назад объединения он, по сути, является частью опорного вуза – ОГУ имени Тургенева.

Однако в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации это памятник все еще значится как «Здание пединститута», построенное в 1957 году. Кстати, на государственную охрану местной категории памятников истории и культуры он был поставлен в 2001 году, когда соответствующее постановление издал Орловский областной Совет народных депутатов.

Отметим, что сведения о границах территории данного объекта культурного наследия на момент утверждения охранного обязательства не были установлены, а описание предмета охраны — не было утверждено. Установленные охранным обязательством требования в целом стандартны.

Так, на территории памятника запрещаются строительство капитальных объектов и увеличение объемно-пространственных характеристик, Но при этом разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить его функционирование в современных условиях.

ИА «Орелград»