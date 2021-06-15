В Орле пожар уничтожил балкон

15.6.2021 | 10:11 Новости, Происшествия

Спасатели не дали огню распространиться на всю квартиру

В Орле в квартире дома на улице 5-й Орловской стрелковой дивизии сгорел балкон. Об инциденте рассказала пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области.

Сигнал о происшествии поступил 13 июня в 14.45. Пожар возник в квартире на 1-м этаже, к моменту прибытия спасателей балкон уже горел открытым пламенем.

«Огнеборцы быстро локализовали возгорание, не дав ему распространиться на квартиру. В результате пожара в однокомнатной квартире выгорел балкон вместе с пластиковым остеклением, обгорели деревянные окна между квартирой и балконом, внутренние помещения закопчены. Пострадавших нет. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются», — говорится в сводке.

ИА «Орелград»

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