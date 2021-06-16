Орловский облсовет поздравил предприятие Олега Карпикова «Счетприбор»

Заслуженные награды получили на заводе в канун Дня России.

ЗАО «Счетприбор» — предприятие с историей. Почетные награды от регионального Парламента – это повод для гордости и стимул двигаться дальше. Предприятие много лет является разработчиком и производителем измерительных приборов для коммунально-бытового учета энергоресурсов — это электро-, водо-, и газовые счетчики, счетчики времени наработки и сигнализаторы загазованности. Сейчас на предприятии трудятся около 300 сотрудников.

11 июня работники ЗАО «Счетприбора» принимали поздравления от областных парламентариев. Спикер областного Совета Леонид Музалевский высоко оценил производственный потенциал предприятия. «Сегодня вы создаете промышленный потенциал нашего региона, развиваете промышленность! Руководству предприятия выражаю отдельную благодарность за то, что вы создаете рабочие места и платите сотрудникам достойную заработную плату», — отметил парламентарий.

Среди лучших ЗАО «Счетприбор» оказалось неслучайно. Завод — достойный приемник известного на весь мир Орловского часового завода. Это оказалось возможным благодаря применению уникальных современных технологий. Убедиться в этом гости ЗАО «Счетприбор» смогли лично, побывав на экскурсии по производственным цехам, которую провела генеральный директор предприятия Лидия Александровна Бурлакова.

Работают сотрудники предприятия на высокоточном оборудовании из Германии, Швейцарии и Японии. Кроме того, профессиональную базу подкрепляет сотрудничество с московским Институтом проблем управления РАН и двумя орловскими университетами.

«Благодаря высокопрофессиональной инструментальной и конструкторско-технологической базе наш завод способен в кратчайшие сроки разработать и изготовить даже сложную технологическую оснастку и запустить в серийное производство любое изделие,» — рассказала Лидия Александровна.

Продукцией ЗАО «Счетприбора» пользуются потребители не только Орловской области, но и других регионов России, а также странах СНГ. В них созданы дилерская сеть, производится сервисное обслуживание. Качество всех приборов учета энергоресурсов подтверждены сертификатами Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и сертификацией по международному стандарту ISO 9001.

На предприятии уверены, что впереди еще много открытий — работать здесь умеют! Главное — двигаться только вперёд.

ИА «Орелград»