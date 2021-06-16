Постоялец орловского интерната выпил антисептик и умер

16.6.2021 | 10:07 Важное, Новости, Происшествия

Расследованием гибели человека занялся Следственный комитет

Постоялец Добринского психоневрологического интерната (ПНИ) в Орловской области умер, выпив спиртовую жидкость для дезинфекции. Об этом сообщил источник «Орелграда», знакомый с ситуацией. Собеседник издания отметил, что погибший хотел достичь алкогольного опьянения.

В Следственном комитете подтвердили только информацию о гибели мужчины. Причина его смерти будет установлена позже, добавил официальный представитель ведомства. «По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — добавили в СК.

В марте 2021 года в Добринском ПНИ произошла вспышка коронавируса. По данным СМИ и анонимных Telegram-каналов, в интернате заразились COVID-19 почти 100 человек, 15 из которых – персонал. В интернете ходили слухи, что вспышка произошла либо из-за вакцинации, либо из-за заноса инфекции извне, но чиновники опровергли обе версии.

ИА «Орелград»

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