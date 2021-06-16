В Орле члена избиркома осудили за фальсификацию выборов

Приговор в свой адрес выслушала член избиркома из Орловского района.

Как сообщает пресс-служба Орловского районного суда, рассмотрено уголовное дело по обвинению Алимы Казаковой, которую обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 142 УК РФ. Иными словами, органы предварительного следствия обвиняли ее в фальсификации избирательных документов. На момент совершения преступления Алима Казакова являлась членом участковой избирательной комиссии №571 с правом решающего голоса.

Следствие и суд установили, что манипуляцию она провернула в период проведения выборов депутата Госдумы в 2019 году. Правоохранители считают, что она действовала не в интересах какого-то конкретного кандидата, а «в целях искусственного завышения показателей явки избирателей на указанном избирательном участке».

Сообщается, что женщина умышленно внесла ложные сведения в бланки заявлений избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для голосования. Сделала она это от имени пяти граждан. Последние якобы на законных основаниях получили бюллетени. Однако на самом деле член избиркома попросту подделала подписи избирателей в заявлениях.

Кстати, «липовые» бюллетени она пустила в ход не сразу. Сначала убедилась в том, что указанные граждане на участок для голосования не пришли. Затем заполнила бюллетени «по своему усмотрению» и опустила их в переносную урну для голосования «для последующего подсчета с остальными избирательными бюллетенями».

Поскольку подсудимая вину признала полностью, приговор ей вынесли без проведения судебного разбирательства. Женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей, которое она, кстати, вправе оспорить, так как приговор еще не вступил в законную силу. Напомним, это уже не первый случай, когда члена избиркома судят в Орловской области. Решения по аналогичным делам ранее выносились, например, в Залегощенском и Орловском районах.

ИА «Орелград»