В Орле не удалось провести треть аукционов на капремонт МКД

Капремонт домов в областном центре стал непривлекательным для подрядчиков.

С неожиданной проблемой столкнулся Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области. Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, о ней депутатам облсовета на заседании профильного комитета рассказал глава этой организации Владислав Басалаев.

По его словам, в 2020 году было объявлено 455 аукционов, победители которых получали право на проведение капитального ремонта МКД. В 95 процентах случаев аукционы состоялись. В 2021 году ситуация кардинально изменилась. В текущем году объявлено уже 186 аукционов, из них не состоялись 52, то есть каждый третий аукцион был признан несостоявшимся. Это говорит о значительном снижении уровня конкуренции на данном рынке – программа капремонта, видимо, перестала привлекать подрядчиков.

«Это связывают как с недостаточным количеством подрядных организаций (особенно в сфере проектирования), работающих на территории Орловской области, так и резким удорожанием стоимости строительных материалов в 2021 году (от 30 до 60 процентов) и низкой предельной стоимостью ремонта», — пояснили в пресс-службе облсовета.

Рост цен на строительные материалы в текущем году был отмечен в каждом из пяти прошедших месяцев. Владислав Басалаев подтвердил, что именно с этим подорожанием и связаны основные сложности. В этом году уже два подрядчика отказались от заключения контрактов.

«Как отметили в дискуссии представители подрядных компаний, ситуация изменится только в том случае, когда будет увеличена предельная стоимость работ, а также будет введена система авансового платежа и увеличение сроков выполнения контракта с учетом возможности проведения дополнительных экспертиз в процессе работы, — добавили в парламентской пресс-службе. — Также было предложено согласовывать работы по капитальному ремонту с Фондом, а не с жильцами».

ИА «Орелград»