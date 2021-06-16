В орловском АПК пугающе стареют кадры

Доля пенсионеров в сельхозпроизводстве превысила долю молодежи.

Вопросы возможного дефицита кадров в АПК обсудили члены профильного комитета Орловского облсовета народных депутатов. Как пояснили в пресс-службе регионального парламента, с докладом по данной теме перед депутатами выступила глава финансового отдела департамента сельского хозяйства Светлана Шолохова. Из озвученной информации следует, что к началу текущего года в орловском АПК трудилось почти 23 тысячи человек. Из них непосредственно в сельскохозяйственном производстве были заняты 15 908 человек, а в производстве пищевых продуктов и напитков — 5595 человек.

Тревожной тенденцией было названо «старение» кадров. Так, по словам докладчика, в сельхозорганизациях региона среди руководящего состава и специалистов доля работников пенсионного возраста составляет 12,4 процента. Она превышает долю молодых специалистов в возрасте до 30 лет, которая составляет 7,9 процента.

«Среди работников массовых профессий в ушедшем году доля рабочих пенсионного возраста (11,6 процента) сложилась почти на уровне доли молодых рабочих до 30 лет (11,5 процента), — добавила Светлана Шолохова. — В связи с этим привлечение молодежи в сельскую местность — одна из актуальных задач, стоящих перед органами власти».

Также сообщается, что в сельскохозяйственных организациях, специализирующихся на растениеводстве и животноводстве, численность руководителей и специалистов к началу 2021 года составил 4241 человек.

ИА «Орелград»