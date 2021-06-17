«Дорожную службу» реформируют

О планах по реформированию ГУПов объявили в облсовете.

Как сообщает пресс-служба Орловского облсовета народных депутатов, вопрос о работе государственных унитарных предприятий Орловской области был поднят на заседании профильного парламентского комитета. С основным докладом выступил замглавы областного департамента государственного имущества и земельных отношений Дмитрий Запольский. На вопрос депутатов о планируемом реформировании ГУПов он ответил, что реорганизация должна пройти до 2025 года.

По его словам, совместно с УФАС уже разработан план мероприятий по реформированию государственных унитарных предприятий. В частности, в рамках этого процесса ГУП «Дорожная служба» предполагается превратить в бюджетное учреждение. Такую юридическую форму для предприятия предложил учредитель в рамках своих полномочий. Отметим, что учредителем является профильный департамент обладминистрации. Дмитрий Запольский заверил, что изменения не должны повлиять на сокращение штата сотрудников.

«Об основных направлениях финансово-хозяйственной деятельности ГУП «Дорожная служба» в 2021 году доложила Ирина Фандеева — заместитель директора по финансовым и экономическим вопросам, — отмечает парламентская пресс-служба. — В ходе своего выступления Ирина Николаевна отметила, что выполнение запланированных объемов работ, услуг в текущем году по содержанию, ремонту, реконструкции автомобильных дорог, а также реализации готовой продукции сторонним организациям предусмотрено в размере 1 725 млн руб.».

Напомним, что около месяца назад деятельность ГУП «Дорожная служба» стала предметом острой дискуссии в облсовете. Тогда депутатам представили отчет о проверке, которую на этом предприятии провели аудиторы областной Контрольно-счетной палаты. Из документа следовало, что по итогам в 2018-2019 годах не было обеспечено выполнение показателей эффективности деятельности предприятия. В нарушение собственного устава в 2018 году не были выполнены все ключевые показатели. В 2019 году и первой половине 2020 года не был выполнен ключевой показатель «Выручка от продажи товаров, работ и услуг по всем видам деятельности (за вычетом НДС)». Также не были выполнены отдельные дополнительные показатели – по объемам производства, среднесписочной численности работников и уровню средней зарплаты.

Кредиторская задолженность ГУПа до 2020 года имела тенденцию к росту. Ее размер на 1 июля прошлого года составил 270,543 миллиона рублей. КСП установила, что показатели прибыли, отраженные в бухгалтерской отчетности за 2018 и 2019 год, не дают достоверного представления о фактически сложившемся финансовом результате деятельности ГУП «Дорожная служба».

«На указанные факты повлияли нарушения действующего законодательства в сфере бухгалтерского учета и управленческие решения, приведшие к возникновению убытков и дополнительным потерям дохода предприятия», — считают в КСП.

Всего в ходе той проверки было выявлено нарушений на 364,773 миллиона рублей, в том числе в сфере бухгалтерского учета — на 135,453 миллиона. Неэффективное использование средств составило 100,654 миллиона рублей, упущенная выгода – 5,295 миллиона, убытки при исполнении договоров – 39,738 миллиона, иные нарушения – 83,632 миллиона рублей.

ИА «Орелград»