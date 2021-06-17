Орловцам пригрозили наказанием из-за Чемпионата Европы по футболу

17.6.2021 | 7:30 Новости, Экономика

Жителей региона предостерегли от использования символики UEFA.

Управление ФАС России по Орловской области пусть и с почти недельным опозданием, но предупредило жителей региона о недопустимости незаконного использования символики UEFA. Предупреждение издано «в преддверии начала Чемпионата Европы по футболу», хотя на сайте ведомства оно появилось только 15 июня. Впрочем, понимая это, УФАС в первых же словах напоминает орловцам, прежде всего, о том, что с 11 июня 2021 года в Европе проходит футбольный чемпионат. Впервые в истории он проходит на полях ряда стран, в том числе в Санкт-Петербурге, представляющем Россию.

«В связи с этим Орловское УФАС России напоминает, что все визуальные образы чемпионата являются утвержденной символикой и охраняются, — говорится в официальном сообщении ведомства. — Исключительные права на товарные знаки УЕФА ЕВРО 2020 принадлежат правообладателю — Союзу европейских футбольных ассоциаций UEFA (УЕФА)».

За «создание ложного представления о причастности производителя товара или рекламодателя к UEFA или мероприятиям Евро-2020» обещают наказывать. Причем антимонопольный орган до 31 декабря 2021 года «будет в короткие сроки рассматривать дела по фактам недобросовестной конкуренции», а «предварительная выдача предупреждений в данном случае не предполагается».

В ведомстве также напомнили, что аналогичные меры принимались в период подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Словом, наказывать будут за «случаи паразитического маркетинга» с использованием официальной символики.

«Если недобросовестные предприниматели будут создавать видимость причастности товаров и услуг к материалам чемпионата, охраняемым по закону, то такие попытки будут рассматриваться Орловским УФАС России как акт недобросовестной конкуренции и нарушение 108-ФЗ», — заявили в ведомстве, попутно обратив внимание всех жителей Орла и Орловской области «на необходимость соблюдения требований данного законодательства».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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