Орловские судьи 70 тысяч раз просили обеспечить им безопасность

Итоги работы судов обсудили члены совета судей Орловской области.

Как сообщает пресс-служба Орловского облсуда, в Орле состоялось очередное заседание совета судей Орловской области. Его участники среди прочего обсудили организацию работы по обеспечению порядка деятельности районных судов и мировых судей. В целом эта работа была признана удовлетворительной и соответствующей требованиям действующего законодательства. Особое внимание было уделено вопросу обеспечения безопасности как судей, так и работников аппарата, присяжных заседателей и других участников процессов. Эта функция возложена на судебных приставов из отдела обеспечения установленного порядка деятельности судов.

«В период с 1 октября 2019 года по 5 мая 2021 года имели место факты нарушения посетителями общественного порядка в помещениях судов и судебных участков, — отметили в пресс-службе облсуда. — К административной ответственности по статье 17.3 КоАП РФ (неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов) привлечено 342 лица. Кроме того, по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) к уголовной ответственности было привлечено 1 лицо».

Также сообщается, что за указанный период времени в региональное управление было направлено более 70,4 тысячи заявок судей на обеспечение безопасности в судебных заседаниях. Отмечается, что все заявки исполнены в полном объеме. Кроме того, в службу судебных приставов было направлено 2569 постановлений и определений о приводе граждан, уклоняющихся от явки в суд. В результате 2220 человек были доставлены в судебные заседания.

ИА «Орелград»