Оружие искали под Орлом в транзитных машинах

Оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал» провели в Колпне.

Как сообщили в управлении ГИБДД Орловской области, на территории Колпнянского района прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал». Совместными усилиями его провели сотрудники местного отдела ГИБДД и отдела уголовного розыска. Акция была проведена «с целью пресечения и выявления правонарушений, связанных с оборотом гражданского, служебного и боевого оружия».

«В ходе проведения данного мероприятия сотрудниками полиции проводились рейды по выявлению нарушения правил хранения, перевозки оружия и патронов к нему с водителями Колпнянского района и проезжающих через его территорию иногородних автовладельцев, — уточнили в УГИБДД. — В ходе данного мероприятия были проверены грузовые и легковые автомобили».

О результатах пока не сообщается, возможно, они будут оглашены позже. Отметим, что подобная комплексная оперативно-профилактическая операция «Сигнал» была проведена по всей Орловской области в декабре 2020 года. В ее рамках полиция раскрыла 198 преступлений. Однако тогда целью операции было пресечение не только незаконного оборота оружия, но и выявление других преступлений, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотиков.

В целом в 2020 году в Орловской области полиция выявила 129 преступлений в сфере противодействия незаконному обороту оружия и боеприпасов. Кстати, граждане за год добровольно сдали полиции две единицы огнестрельного оружия, за которое им было выплачено вознаграждение в общей сумме 13 тысяч рублей.

ИА «Орелград»