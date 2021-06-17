Под Орлом пьяный водитель пытался вырубить гаишника одним ударом

«Разборка» произошла прямо в салоне автомобиля.

Вступил в законную силу приговор Кромского районного суда, вынесенный в отношении в отношении жителя соседнего Троснянского района. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 318 и 319 УК РФ. В пресс-службе суда пояснили, что молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, «катался» на собственном мотоцикле. При этом у него не было действующего водительского удостоверения соответствующей категории и страхового полиса ОСАГО. Вдобавок ко всему, катался он без мотошлема.

Словом, нет ничего удивительного в том, что его остановили сотрудники ДПС. Далее нетрезвый водитель «на почве неприязненных отношений» повел себя неадекватно. Он решил оказать сопротивление стражам правопорядка. Когда его сопроводили в служебный автомобиль и усадили на переднее пассажирское сиденье, молодой человек с силой нанес удар ногой в грудь сотрудника полиции, причинив тому физическую боль.

После этого полицейский «сковал» задержанного наручниками и удерживал его на месте происшествия вплоть до приезда следственно-оперативной группы. Поскольку возможностей для физического нападения у задержанного практически не осталось, он пустил в ход нецензурную брань. Досталось все тому же сотруднику полиции, которого оскорбили «в присутствии посторонних граждан».

В судебном заседании подсудимый, как это часто бывает в подобных случаях, свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей. Кроме того, с осужденного в пользу потерпевшего взыскано 20 тысяч рублей в качестве удовлетворения гражданского иска о компенсации морального вреда.

ИА «Орелград»