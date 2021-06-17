В Орле Jaguar протаранил «Гранту»

Водителя отечественной легковушки госпитализировали

В Орле на Наугорском шоссе столкнулись Jaguar и «Лада Гранта», сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Орловской области.

Инцидент произошел 16 июня в 13.45. Установлено, что 54-летний водитель «Гранты» ехал по переулку Ипподромному, а Jaguar двигался по Наугорскому шоссе со стороны улицы Лескова. На перекрестке машины столкнулись. Судя по фото, удар пришелся «Ладе» в левый бок. В ГИБДД отметили, что Jaguar ехал по главной дороге по отношению к другому участнику ДТП.

В результате аварии водителя «Гранты» госпитализировали с травмами. По факту ДТП проводится проверка.

ИА «Орелград»