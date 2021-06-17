В Орле стартовал патриотический форум «Память говорит»

17.6.2021 | 18:23 Новости, Общество

В форуме приняли участие делегаты из 10 регионов РФ

В Орле открылся второй молодёжный патриотический форум «Память говорит». Об этом сообщили в пресс-службе областного совета.

В форуме приняли участие делегаты из Московской, Ленинградской, Воронежской, Тульской, Курской, Тамбовской, Смоленской области, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Республик Бурятия и Якутия.

Участники форума решили создать одноимённое общественное движение. Основными его целями станут патриотическое воспитание россиян и сохранение памяти о Великой Отечественной войне.

К делегатам обратился спикер облсовета Леонид Музалевский. Он подчеркнул, что патриотическое воспитание на сегодня – одна из главных задач.

«Именно патриотизм, в лучшем своём проявлении, должен стать надёжной преградой для событий, подобных трагедии, произошедшей в Казани», – заключил Музалевский.

После официальной части мероприятия гости форума прогулялись по центру Орла, где возложили цветы к стеле «Орёл — город воинской славы».

ИА «Орелград»

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