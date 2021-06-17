В Орловской области растет угроза лесных пожаров

Класс пожарной опасности в регионе постепенно повышается.

По оперативным данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на большей части территории Орловской области преобладает 2-й класс пожарной опасности. На территории одного муниципального образования — Болховского района — зарегистрирован 3-й класс пожарной опасности. Так оценивают текущую лесопожарную обстановку специалисты. Отметим, что неделей ранее по всей области класс опасности был 1-м.

Как следует из оперативного прогноза возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, который ежедневно публикует Главное управление МЧС по региону, класс пожарной опасности связан, прежде всего, с погодой. Чем жарче и суше, тем он выше. К тому же в самом разгаре дачный и шашлычный сезоны. В связи с этим существует вероятность неконтролируемых палов сухой травы, порубочных остатков деревьев и сжигания мусора. Тем самым сохраняется вероятность перехода огня от сжигания травы и мусора на жилые постройки и лесные массивы, а также возникновения отдельных очагов природных пожаров.

Добавим, что в Орловской области к пожароопасным районам относится 10 муниципальных образований: Болховский, Дмитровский, Знаменский, Глазуновский, Кромской, Мценский, Орловский, Хотынецкий, Урицкий и Шаблыкинский районы. В регионе насчитывается 9 населенных пунктов, граничащих с лесными массивами. В них проживают 941 человек, в том числе 161 ребенок. Кроме того, вблизи лесных массивов расположено три детских оздоровительно-образовательных центра («Елочка» в Болховском районе, «Сосновый бор» в Дмитровском районе и «Солнечный» в Кромском районе) и два гостиничных комплекса в Хотынецком районе («Дом лесника» и «Орловское полесье»).

ИА «Орелград»