В Орловской области растет угроза лесных пожаров

17.6.2021 | 10:02 Новости, Общество

Класс пожарной опасности в регионе постепенно повышается.

По оперативным данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на большей части территории Орловской области преобладает 2-й класс пожарной опасности. На территории одного муниципального образования — Болховского района — зарегистрирован 3-й класс пожарной опасности. Так оценивают текущую лесопожарную обстановку специалисты. Отметим, что неделей ранее по всей области класс опасности был 1-м.

Как следует из оперативного прогноза возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, который ежедневно публикует Главное управление МЧС по региону, класс пожарной опасности связан, прежде всего, с погодой. Чем жарче и суше, тем он выше. К тому же в самом разгаре дачный и шашлычный сезоны. В связи с этим существует вероятность неконтролируемых палов сухой травы, порубочных остатков деревьев и сжигания мусора. Тем самым сохраняется вероятность перехода огня от сжигания травы и мусора на жилые постройки и лесные массивы, а также возникновения отдельных очагов природных пожаров.

Добавим, что в Орловской области к пожароопасным районам относится 10 муниципальных образований: Болховский, Дмитровский, Знаменский, Глазуновский, Кромской, Мценский, Орловский, Хотынецкий, Урицкий и Шаблыкинский районы. В регионе насчитывается 9 населенных пунктов, граничащих с лесными массивами. В них проживают 941 человек, в том числе 161 ребенок. Кроме того, вблизи лесных массивов расположено три детских оздоровительно-образовательных центра («Елочка» в Болховском районе, «Сосновый бор» в Дмитровском районе и «Солнечный» в Кромском районе) и два гостиничных комплекса в Хотынецком районе («Дом лесника» и «Орловское полесье»).

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования