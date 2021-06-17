В УКХ Орла опять сменится руководитель

По данным СМИ, ведомство возглавит Сергей Маркин

Главой «Управления коммунальным хозяйством» (УКХ) Орла вскоре станет Сергей Маркин, утверждает «Вечерний Орел» со ссылкой на источники в мэрии. На этом посту он сменит Артема Москвичекова, который сейчас руководит муниципальным учреждением в статусе исполняющего обязанности.

Маркин ранее был заместителем главы УКХ, а после отставки своего начальника Дмитрия Зуева временно исполнял его обязанности. Когда Зуева сменила Светлана Климова, Маркин уволился и переехал в другой регион.

До Москвичекова руководителем УКХ Орла был Дмитрий Фролов. Однако в декабре 2020 года он пошел на понижение и возглавил производственно-технический отдел.

ИА «Орелград»