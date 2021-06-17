Зарплата орловских ученых опустилась ниже среднего уровня

Ученые зарабатывают на 10 процентов меньше, чем «все остальные».

В Орловской области по итогам января-марта 2021 года средняя заработная плата специалистов, занимающихся научными исследованиями и разработками, составила 28 103 рубля в месяц. Это на 2987 рублей, или на 9,6 процента ниже среднеобластного уровня. Такие данные приводит Орелстат. Отметим, что ранее средняя зарплата орловских ученых несколько раз достигала и даже превышала средний уровень по региону, по крайней мере, по официальным данным. Но первый квартал 2021 года вернул их заработок на уровень, ниже среднего.

В целом в текущем году в 17 организациях Орловской области научными исследованиями и разработками занимались 626 человек. Всего на исследования в январе-марте 2021 года было затрачено 103,1 миллиона рублей. Для сравнения, в первом квартале 2020 года было потрачено 110,6 миллиона рублей.

«Главным источником финансирования внутренних затрат являются средства федерального бюджета — 49,8 процента, — сообщает Орелстат. — В областном центре расположены 11 организаций, выполнявших научные исследования и разработки. На их долю приходится 35,7 процента общего объема затрат».

ИА «Орелград»