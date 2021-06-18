Облздрав купит лекарства для льготников по решениям суда

Препараты купят для орловцев, страдающих жизнеугрожающими заболеваниями.

Департамент здравоохранения Орловской области объявил о проведении электронного аукциона на определение поставщика для осуществления закупки лекарственных препаратов. Речь идет о лекарствах для льготников, которые включены в список жизненно необходимых. Напомним, по закону льготники обеспечиваются ими бесплатно, за счет государства. Однако механизм выдачи лекарств во многом завязан на расторопность чиновников, которые должны вовремя подавать соответствующие заявки на финансирование.

Нередко льготникам приходится «выбивать» бесплатные лекарства по суду. Вот и в данном случае, как следует из конкурсной документации, лекарства будут закуплены во исполнение судебных актов – для жителей Орловской области, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности.

Согласно техническому заданию, облздрав планирует закупить препарат с международным непатентованным наименованием нитизинон – это средство для лечения наследственной тирозинемии 1-го типа. Из бюджета области будет выделено почти 744 тысячи рублей. По условиям контракта, поставщик отвечает за качество поставляемого товара при транспортировке его до места доставки. Он же несет ответственность за все потери и повреждения, связанные с неправильной транспортировкой поставляемого товара. Остаточный срок годности лекарства на дату поставки должен составлять не менее 12 месяцев.

Напомним, что согласно части 1 статьи 41 Конституции РФ каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Но, судя по орловской статистике, это право нередко приходится отстаивать в суде. Так, ранее суд Советского района города Орла сообщал, что в 2017 году было рассмотрено 44 исковых заявления орловцев, просивших обязать департамент здравоохранения обеспечить их льготными лекарствами. В 2018 году было рассмотрено 28 таких исков, в 2019-м – 27, в 2020-м — 58.

За 5 месяцев 2021 года в Советский районный суд поступило уже 107 исковых заявлений о возложении обязанности на департамент здравоохранения бесплатно обеспечить граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. По данным суда, права граждан по данной категории дел были восстановлены в 97 процентах случаев.

ИА «Орелград»