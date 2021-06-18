Орловцу выписали крупный «штраф за одуванчики»

Гражданина наказали за заросшие сорняками участки.

«Орловец развел на земельном участке сорняки» — под таким названием Территориальное управление Россельхознадзора выпустило свою очередную новость. Речь в ней идет о наказании гражданина, которого уличили в нарушении требований земельного законодательства. Выявлено оно было в ходе плановой выездной проверки в мае 2021 года. Как сообщает пресс-служба ведомства, тогда был установлен факт зарастания сорной растительностью двух земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Станово-Колодезьского сельского поселения Орловского района. Общая заросшая площадь составила 2,4 га.

«Причиной нарушения явилось непроведение агротехнических и агрохимических мероприятий по борьбе с сорной растительностью на землях сельскохозяйственного назначения, — пояснили в ТУ Россельхознадзора. — По результатам проверки гражданин привлечен к административной ответственности по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей».

Кроме того, ему выдали предписания с целью устранения выявленных нарушений. По сути, орловец схлопотал тот самый «штраф за одуванчики», дискуссия о котором вспыхнула в нашей стране чуть более месяца назад. Напомним, в начале мая в ряде СМИ со ссылкой на юриста появились сообщения о том, что дачникам грозят штрафы за сорняки. Среди чреватых штрафами растений юрист назвал одуванчик лекарственный, мяту полевую и ряд других вроде бы безобидных растений. Юрист при этом ссылалась на постановление кабмина от 18 сентября прошлого года.

Опровергать данный миф пришлось на высшем уровне. Так, в интервью «Российской газете» глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев подчеркнул, что документ, о котором идет речь, не имеет отношения к дачникам. Штрафы грозят только тем, кто нецелевым образом использует земли сельхозназначения. В данном случае орловец не был дачником – он забросил участки, относящиеся именно к землям сельхозназначения, в связи с чем действия контролирующего органа, несомненно, были правомерными.

ИА «Орелград»