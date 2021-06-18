В Орловской области выявили ещё 51 случай коронавируса

Это максимум с начала июня

За прошедшие сутки в Орловской области подтвердился 51 случай коронавируса — это максимум с начала июня. Статистику за день представил федеральный оперативный штаб. Общее число случаев COVID-19 в регионе превысило 36 492.

Вместе с тем за день скончались три пациента с коронавирусом, количество жертв выросло до 708. Выздоровели 46 человек (34 661 всего).

В целом по России за сутки зафиксировали 17 262 случая коронавируса. Больше половины случаев (9056) пришлось на Москву, где показатель обновил максимум за всё время пандемии. Общее число случаев в стране достигло 5 281 309. С начала пандемии скончались 128 445 (+453). Выздоровели 4 850 659 (+10 954).

ИА «Орелград»