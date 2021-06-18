Залогина еще на месяц оставили под домашним арестом

Суд удовлетворил ходатайство следователя о мере пресечения.

Советский районный суд города Орла оставил бывшего главы областного департамента здравоохранения Ивана Залогина под домашним арестом. Как пояснили в пресс-службе райсуда, с таким ходатайством обратился следователь по особо важным делам Следственного управления Следственного комитета РФ по Орловской области. Он просил о продлении меры пресечения, которая была избрана в отношении Залогина в апреле 2021 года. Бывший чиновник проведет под домашним арестом еще 1 месяц. Впрочем, он имеет право обжаловать это решение в суде вышестоящей инстанции.

Напомним, что Залогин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 286 УК РФ и ч.1 ст. 169 УК РФ. Он был задержан 20 апреля на рабочем месте. По версии следствия, чиновник чинил препятствия компании «Диализный центр Нефрос-Калуга», которая обратилась в орловский облздрав за лицензией.

Следствие считает, что по указанию Залогина его подчиненные искали причины для формального отказа этой фирме, зато лицензия была выдана ее конкуренту. «Нефрос-Калуга» оспорила действия обздрава в арбитражном суде, который признал отказ чиновников незаконным и недействительным. Уже после задержания Залогина и помещения его под домашний арест калужская фирма все-таки получила лицензию. Напомним также, что при обыске у Залогина нашли более 5,5 миллиона рублей в отечественной и иностранной валюте.

ИА «Орелград»