Цены на хлеб в Орле начали приводить в законный вид

Орловский хлебокомбинат исполнил выданное ему предупреждение.

Похоже, антимонопольное дело о завышении цен на хлеб в Орле приблизилось к своему завершению. Как уже писал «Орелград», оно было возбуждено Орловским УФАС России в отношении «Орловского хлебокомбината». Признаки нарушения антимонопольного законодательства были усмотрены в резком повышении стоимости определенных сортов хлеба, в том числе социального. Причем цены в 2020 году поднимались дважды. Так, в прошлом году цена на хлеб «Спасский» с 1 марта выросла на 7,5 процента, с 1 декабря – еще на 3,6 процента. Антимонопольный орган не только завел дело, но и потребовал от предприятия детально объяснить политику ценообразования.

В результате хлебокомбинату было выдано предупреждение о необходимости прекращения действий, выразившихся в установлении с 1 декабря 2020 года экономически необоснованной различной стоимости услуг на упаковку и на нарезку хлеба. Так, для сорта «Спасский» цена нарезки была установлена в размере 1,7 рубля, упаковки – 2,6 рубля. Для хлеба сортов «Богородский», «Орловский» и «Русский» цена нарезки составила 80 копеек, упаковки – 90 копеек. В УФАС сочли, что видимая разница в ценах на одинаковые услуги приводит к ущемлению интересов неопределенного круга лиц, а именно — потребителей хлеба «Спасский».

Срок исполнения предупреждения был установлен до 31 мая 2021 года. Как следует из материалов дела, 1 июня хлебокомбинат письмом сообщил антимонопольщикам об исполнении выданного предупреждения и прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Предприятие, в частности, сообщило, что «размер стоимости услуг на нарезку и упаковку социального вида хлеб «Спасский» и других аналогичных взаимозаменяемых хлебов («Богородский», «Русский» и т.д.) откорректирован путем систематизации соизмеримых издержек на упаковку и нарезку хлебобулочных изделий».

Из письма предприятия следует, что средние фактические затраты на упаковку и нарезку социального вида и других взаимозаменяемых хлебов по состоянию на март 2021 года составляют соответственно 1,5 рубля (товар, упакованный в пленку) и 2,5 рубля (изделие в нарезанном виде).

Чуть ранее также письмом хлебокомбинат предоставил пример расчета распределения затрат в структуре себестоимости производства хлеба «Спасский» и хлеба «Русский». В связи с поступившей информацией комиссия УФАС назначила рассмотрение дела на 14 июля 2021 года.

При этом у хлебокомбината запрошены дополнительные данные, в частности о оптово-отпускных ценах на хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки массового спроса («Спасский», «Орловский», «Русский», «Богородский») по состоянию на 1 апреля 2021 года и на 2 июня 2021 года.

ИА «Орелград»