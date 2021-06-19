На главу водоканала под Орлом завели уголовное дело

Коммунальщики задолжали за электроэнергию почти 3 млн рублей.

Возбуждение уголовного дела побудило районную водоснабжающую компанию оперативно погасить задолженность за электроэнергию. Об этом сообщили в компании «Орловский энергосбыт», которая является гарантирующим поставщиком электроэнергии в Орловской области. Речь идет о коммунальной организации Кромского района, которая называется «Водоканал и компания». Она задолжала энергетикам за поставленные ресурсы 2,98 миллиона рублей и не спешила погашать долги.

«Орловский энергосбыт» в полном объеме выполнял свои обязательства по поставке электрической энергии в отличие от потребителя, который самоустранился от оплаты потребляемого ресурса, — такую версию озвучили энергетики. — Гарантирующий поставщик обратился в суд для взыскания долга, и решение было вынесено в его пользу, однако добровольно выполнить это решение руководитель предприятия-должника не спешил».

В дело вмешались судебные приставы, но и после этого коммунальщики отказались выполнять судебные приказы. Более того, сообщается, что «стремясь затянуть выполнение своих финансовых обязательств, директор ООО «Водоканал и компания» завышал затратную часть производственной деятельности предприятия». Дошло до того, что приставы завели на руководителя уголовное дело по ст.315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта). Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы до 2 лет. После возбуждения дела вся сумма основного долга была погашена.

«Несоблюдение платежной дисциплины может обернуться для потребителей электроэнергии административной или уголовной ответственностью, ограничением электроснабжения, наложением ареста на счета и оплатой исполнительского сбора в размере 7 процентов от суммы долга при отказе добровольно исполнить судебный акт, лишением лицензии – в случае если должником является управляющая компания, субсидиарной ответственностью для руководителей организаций – в случае банкротства», — напоминает директор по реализации электроэнергии и мощности «Орловского энергосбыта» Юрий Лаштабега.

ИА «Орелград»