Прелестные орловчанки побарабанили в Питере

Ансамбль «Триумф» стал участником масштабного парада в Северной столице.

Ансамбль барабанщиц «Триумф» опорного вуза стал участником парада барабанщиков в Санкт-Петербурге. Как уточнили в Орловском госуниверситете имени Тургенева, масштабный парад барабанщиков прошел в Северной столице 12 июня. Он стал частью программы празднования Дня России, а также был приурочен к старту Чемпионата Европы по футболу. Напомним, в тот день национальная сборная нашей страны на питерском стадионе играла со сборной Бельгии и проиграла с разгромным счетом 0:3.

В отличие от футболистов, орловские барабанщицы выступили успешно. Парад прошел на площадке «Парка футбола», где выступили сотни барабанщиков и перкуссионистов. В ОГУ отмечают, что аналогов такому масштабному шоу исполнителей на ударных инструментах в России нет.

«В нем ежегодно принимают участие более 1500 барабанщиков, — говорят в ОГУ. — Это музыканты более чем из 42 регионов России, оркестры барабанщиков и перкуссионистов, шоу-коллективы и оркестры мажореток, исполнители на различных видах ударных инструментов, барабанщики и перкуссионисты различных жанров и направлений».

Ольга Орлова, участница ансамбля барабанщиц «Триумф», отметила, что «DrumПарад» был проведен на высшем уровне, а организаторы приложили все усилия, чтобы собрать коллективы «барабанного мира» со всей России.

«Было много ярких и красивых выступлений, для нас это огромный опыт и впечатления – сказала она. — Наш коллектив достойно выступил и показал себя на одной сцене с другими барабанщиками. Надеемся, что данная «традиция парадов» продолжит существовать и дальше, несмотря на все возможные ограничения в связи с пандемией».

ИА «Орелград»