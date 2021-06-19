Сбившую пешехода и сбежавшую с места ДТП орловчанку осудили

Автоледи отделалась условным сроком лишения свободы.

Подробности процесса на автоледи сообщает пресс-служба Верховского районного суда Орловской области. Девушка была обвинена в нарушении Правил дорожного движения и причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Было установлено, что она в темное время суток вела свой автомобиль с превышением скорости.

В какой-то момент автоледи не справилась с управлением. Машина выехала на обочину и сбила пешехода. Виновница ДТП даже не пыталась помочь. Она «покинула место совершения дорожно-транспортного происшествия, скрыв его факт». Действия девушки следствие и суд квалифицировали по ч.2 ст.264 УК РФ. Она была признана виновной. Суд назначил ей наказание в виде 3 лет и 10 месяцев лишения свободы условно. В качестве дополнительного наказания она на 2 года лишена права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

«Кроме того, с нее в пользу потерпевшей была взыскана компенсация морального вреда, а также в пользу Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области взысканы расходы за оказание медицинской помощи потерпевшему», — добавили в суде.

Приговор в законную силу еще не вступил.

ИА «Орелград»