Дело о «банковской ошибке» на полмиллиона рассмотрел суд

Орловчанка не смогла вернуть 470 тысяч, «ошибочно» переведенных на чужой счет.

Новодеревеньковский районный суд рассмотрел любопытное гражданское дело о взыскании неосновательного обогащения. Подробности сообщила пресс-служба этого суда. Иск подала местная жительница. Она заявила, что дважды ошибочно перевела на чужой личный банковский счет крупные суммы денег. В первом случае перевела 400 тысяч рублей, во втором — чуть менее 70 тысяч. Суд она просила взыскать с ответчика, владельца того самого счета, не только ее деньги, но и набежавшие проценты за пользование чужими деньгами.

Однако уже в суде всплыли интересные подробности. Так, ответчик исковые требования не только не признал, но и заявил, что никакой ошибки на самом деле не было. С его слов, между ним и истицей был заключен договор консультативных услуг. Кстати, данный документ был предъявлен в судебном заседании. Из него следует, что ответчик оказывал истице помощь в реализации бизнес-проекта, а именно детского садика с изучением китайского языка.

Ответчик завил, что свои услуги он оказал частично, за что истица и заплатила ему спорную сумму. В доказательство своих слов он представил суду переписку с истицей, в которой они обсуждали и условия заключения договора, и условия оплаты. Изучив эти и другие доказательства, суд решил в удовлетворении исковых требований отказать. Он указал, что договор оказания консультативных услуг не был оспорен, не был признан незаключенным или недействительным. Следовательно, основания для перечисления денег у истицы имелись и были очевидны для нее, что исключает вероятность ошибки. Впрочем, решение суда еще в законную силу не вступило, и продолжение спора может последовать в вышестоящей инстанции.

ИА «Орелград»