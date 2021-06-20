Из-за следов бойни под Орлом закрыли птицефабрику

Деятельность предприятия приостановлена по решению суда на 30 суток.

Урицкий районный суд Орловской области вынес постановление о приостановке деятельности предприятия в части утилизации биологических отходов сроком на 30 суток. Как уточнили в Территориальном управлении Россельхознадзора, речь идет о птицеводческом предприятии «Производственное объединение замкнутого цикла Свеженка». Ранее в отношении него по мотивам внеплановой выездной проверки было возбуждено административное производство. Эти материалы и были рассмотрены судом.

В управлением Россельхознадзора добавили, что указанное предприятие занимается содержанием, разведением, убоем и переработкой птицы на территории Урицкого района. При проведении проверки были выявлены нарушения правил обращения с биологическими отходами, что чревато возникновением и распространением особо опасных заболеваний, общих для человека и животных.

«В частности, установлен факт хранения биологических отходов вне емкостей для биологических отходов, а также их захоронения в землю, — рассказали в пресс-службе ТУ Россельхознадзора. — Так, при осмотре близлежащей территории птицефабрики и очистных сооружений на землях сельскохозяйственного назначения, на расстоянии менее 300 метров от ограждения, обнаружено складирование помета птицы и биологических отходов (скорлупы инкубационных яиц)».

Но еще более вопиющим фактом стало «братское захоронение» — в овраге рядом с забором местного убойного пункта было обнаружено большое количество частично присыпанных землей отходов бойни, в том числе перья и куриные лапы.

ИА «Орелград»